عبد المجيد عبد الله يقترب من النصف مليون مشاهدة بأغنية "ماكان هذا حب"

اقترب الفنان عبد المجيد عبد الله، بأغنيته الجديدة"ماكان هذا حب"، من حاجز النصف مليون مشاهدة، في أقل من 24 ساعة من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". الأغنية من كلمات : تركي Advertisements ألحان: طارق محمد، توزيع : عصام الشرايطي، ويقول مطلعها"قدرت اعرف جميع اللي تبي وكنته قدرت الـغـيني واتوحـّد مع ذاتــك قدرت اشوف جرحك وين وضمّدته قدرت اساندك فـ اصعب محطاتك حـلم القــرب منّـك سـهـل حـقّـقته". ألحان: طارق محمد، توزيع : عصام الشرايطي، ويقول مطلعها"قدرت اعرف جميع اللي تبي وكنته قدرت الـغـيني واتوحـّد مع ذاتــك قدرت اشوف جرحك وين وضمّدته قدرت اساندك فـ اصعب محطاتك حـلم القــرب منّـك سـهـل حـقّـقته". يذكر أن عبد المجيد قد أصدر حديثاً أغنية "هانت عليك" التي حققت أكثر من 7 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، من كلمات : رحاب ألحان : أحمد الهرمي، توزيــــــع : سيروس

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