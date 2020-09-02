غداً..حفل غنائي لـ حنان ماضي في الأوبرا

تستعد الفنانة حنان ماضي لحفلها الغنائي المنتظر، وذلك على أحد مسارح دار الاوبرا المصرية، في عودتها لأنشطتها الفنية والغنائية.
ويقام الحفل غداً، الخميس، على مسرح النافورة المكشوف بالأوبرا، بقيادةموسيقية للموسيقار أحمد عاطف.
وأعادت دار الأوبرا المصرية جزءًا كبيرًا من أنشطتها الفنية والغنائية، بعد قرار رفع الحظر، مع أخذ الاحتياطات
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