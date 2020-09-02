غداً..حفل غنائي لـ حنان ماضي في الأوبرا

تستعد الفنانة حنان ماضي لحفلها الغنائي المنتظر، وذلك على أحد مسارح دار الاوبرا المصرية، في عودتها لأنشطتها الفنية والغنائية.

ويقام الحفل غداً، الخميس، على مسرح النافورة المكشوف بالأوبرا، بقيادة

موسيقية للموسيقار أحمد عاطف.

وأعادت دار الأوبرا المصرية جزءًا كبيرًا من أنشطتها الفنية والغنائية، بعد قرار رفع الحظر، مع أخذ الاحتياطات

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الوقائية الكاملة للمسارح والعروض، حيث إنه غير مسموح بالدخولدون ارتداء الكمامات، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءت قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، و غير مسموح بتحريك المقاعد.