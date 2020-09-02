شيرين عبدالوهاب بطلة فيلمه الجديد.. أمير طعيمة يرد

حسم الشاعر والسينارست أمير طعيمة، موقفه من فيلم "سندريلا" للفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

أعلن طعيمة عن عدم مشاركته في كتابة السيناريو الخاص بالفيلم، قائلا: "توضيح هام..انا مَش بكتب فيلم لشيرين اسمه سندريلا، كل الاخبار اللي بيتم تداولها و

اللي وصلت لنزول بوستر بالاسم ده غير صحيحة".

جاء تصريح عدم مشاركة طعيمة في سيناريو الفيلم المزعم "سندريلا"، بعد انتشار صور دعائية غير رسمية للفيلم، ولم تعلن أي جهة رسمية خاصة بـ شيرين إلى الآن، عن أي معلومات

عن الفيلم أو أي عمل فني جديد تقوم به.

يذكر أن آخر إصدارات طعيمة الغنائية كانت من خلال أغنية "عدى الكلام" للفنان سعد لمجرد، التي تم طرحها خلال شهر يوليو الماضي، وحققت نجاح جماهيري ضخم، وصدى استماعي كبير في العالم العربي، بالإضافة إلى تحقيقها لرقم قياسي بلغ أكثر من 50 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، الأغنية من ألحان:عزيز الشافعي، توزيع:توما.