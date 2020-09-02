صورة.. البوستر الرسمي لـ ألبوم مصطفى قمر "لمن يهمه الأمر 2"

نشر الفنان مصطفى قمر، صورة للبوستر الرسمي لألبومه الجديد "لمن يهمه الأمر2"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

أصدر قمر البوستر من خلال خاصية "ستوري" على "انستجرام"، على أن يكون موعد طرح الألبوم غداً الخميس، على مختلف المنصات الموسيقية، حسب ماأعلنه مساء أمس

عبر انستجرام.

وكان قد كشف قمر عدد وأسماء أغنيات الألبوم في وقت سابق، ويضم 7 أغنيات "حاغنيلِك - دُقِّي عودِك - حنونة - مسافر - عجوز في المدينة - سَوْسَنَة - حُبِّك علي جبيني".

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والملفت في الأمر، ان عنوان الألبوم يحمل الجزء التاني من ألبوم سابق لـ قمر ، حيث طرح ألبوم بنفس الإسم عام 1996، وكان يضم 5 أغاني"سلمولي، نامت المدينة، كان ليا يوم حبيب، جواها، أهل الغرام".

ويأتي الألبوم بعد عام واحد على طرح أحدث ألبوماته "ضحكت ليا" الذي ضم 13 أغنية منهم "س من الناس، باب موارب، نفس السيناريو، نسيتني خلاص، نفس الإحساس، سلمى، عارف".