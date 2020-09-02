أعلنت الصفحة الرسمية لمسابقة "ملكة جمال مصر" عن استئناف فعاليتها، مساء اليوم الأربعاء، و ذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير"فيسبوك"
تم الإعلان عن أعضاء لجنة التحكيم التي ترأسهم السفيره أمل رزق ، تشملمجموعة من الفنانين أبرزهم " تامر فرج،عمروعبد العزيز، أمل رزق" بالإضافة إلى ملكات جمال مصر في السنوات الماضية "نور ياسر و إلاء عاطف" ، و ملكة جمال مصر 2016 منت محمود، يبدأ الحفل في تمام الساعة الـ 6 مساءً، في إحدى الفنادق الكبرى في القاهرة.
جدير بالذكر أن المسابقة انطلقت خلال شهر أغسطس الماضي ، و خاض الاختبارات 300 فتاة، يتنافسون علي لقب "ملكة جمال مصر" و ويتم استكمالها بـ21 متسابقة فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. استئناف مسابقة ملكة جمال مصر عام 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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