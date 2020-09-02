الليلة.. استئناف مسابقة ملكة جمال مصر عام 2020

أعلنت الصفحة الرسمية لمسابقة "ملكة جمال مصر" عن استئناف فعاليتها، مساء اليوم الأربعاء، و ذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير"فيسبوك"

تم الإعلان عن أعضاء لجنة التحكيم التي ترأسهم السفيره أمل رزق ، تشمل

مجموعة من الفنانين أبرزهم " تامر فرج،عمروعبد العزيز، أمل رزق" بالإضافة إلى ملكات جمال مصر في السنوات الماضية "نور ياسر و إلاء عاطف" ، و ملكة جمال مصر 2016 منت محمود، يبدأ الحفل في تمام الساعة الـ 6 مساءً، في إحدى الفنادق الكبرى في القاهرة.جدير بالذكر أن المسابقة انطلقت خلال شهر أغسطس الماضي ، و خاض الاختبارات 300 فتاة، يتنافسون علي لقب "ملكة جمال مصر" و ويتم استكمالها بـ21 متسابقة فقط.