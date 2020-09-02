جمهور رامي جمال يختار نوع أغنيته الجديدة

أعلن الفنان رامي جمال، عن عمله الغنائي الجديد بـ اختيار جمهوره، وذلك عبر حسابه الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

بدأ رامي مرحلة التصويت على نوعية الأغنية التي يريدها جمهوره، ظهر أمس عبر "تويتر"، حيث تم التصويت بين 4 أنواع غنائية"دراما، رومانسية، موضوع اجتماعي عام،

مبهجة وفرح".

وقد انتهت مرحلة التصويت اليوم، ونتج عنها اختيار بنسبة 38% لـ"أغنية مبهجة وفرح"، وجاءت الأغنية الرومانسية بنسبة 33%، والدراما بنسبة 23%"

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يذكر أن رامي قد طرح خلال شهر فبراير الماضي أحدث ألبوماته بعنوان"أنا لوحدي"

الذي ضم 15 أغنية" سقف، بيهم كلهم، لقلبك سلام، استغنيت، اللي مشيوا، عيونك خطر، فكرة المتساب، بعد ما أغيب، فاهماني، مين غيرك في القلب، ماغيرتش"، تعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء، أبرزهم "مصطفى حسن، أحمد المالكي، أحمد عرفان، محمد أبو نعمة، جمال الخولي، رقية عبد العزيز"، ومن الملحنين "بلال سرور، ومحمد أنيس، وياسر نور، ومدين".