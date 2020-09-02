بعد طرحه ما كان هذا حب.. الجمهور لعبد المجيد عبدالله: مبدع كالعادة

احتفل جمهور الوطن العربي بالفنان السعودي عبد المجيد عبدالله وصناع عمل أغنيته الجديدة "ما كان هذا حب"، عقب طرحه لها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، مدشنين هاشتاج يحمل أسمه، معبرين عن سعادتهم بإطلاقه مثل هذا النوع من الأغاني الدرامية، التي أكدوا أنها جاءت بوقتها.

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وأشاد الكثيرون بشاعر الأفنية "تركي" الذي ابدع في الكلمات، بجانب باقي صناع الأغنية من الملحن طارق محمد والموزع عصام الشريطي، وقالوا:"من كثر ما الاغنية جميلة، عايز كل اغاني مجيد من كلمات تركي...تركي ومجيد دائما يغردون في منطقة خاصة فيهم

يستحيل الوصول لها"و" قدرت أعرف جميع اللّي تبي .. و كِنته! ثُنائية عبدالمجيد وتركي مستحيل تخذلك".

وأضاف أخر:" تركي ايش تسوي فينا ؟ما كان هذا حب "، وتغزل محبي عبد المجيد عبدالله في صوته، فقال المغردون:" "الطبطبة في صوت عبد المجيد عبدالله"، و "ماحدا يراضيني غير صوت عبدالمجيد عبدالله".

وتابع المغردون:"إبداع وإمتاع .. من المتفرد عبدالمجيد والمتسيد تركي والمتجدد طارق محمد والمتمرد عصام الشرايطي"، دايما تبهرنا يا أبو عبدالله".

وتداول الكثيرون مقاطع من الأغنية وكلماتها:" قدرت أكون في كل أتجاهاتك وصلت

لباب قلبك يوم شرّعته عجزت أرقى بنبضك لين خفقاتك أجل ما كان هذا حب ؟ أجل كله تهيّالي ؟ أجل كل الحقيقة كذب ؟قصه عشتها لحالي".

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فيما كان المطرب السعودي شوق جمهوره بنشر جزء من كلمات الأغنية قبل طرحها وكتب:"حـزين وداخلي مكسور كسّرته وانا احاول أعدّي سـفح نظراتك يـفـرّحـني قلـيـلك لـين جاملته ويجبر خاطري وهو من لطافاتك ألــم واحساس تـعّـبني وتـعّـبته وخوف يهز روحي بـ كل صدّاتك خـذاني الحـلم غـرّر بي وصدّقته ظلمتك وانظلمت وفاتني وفاتك أجل ماكان هذا حب أجل كلّه تهيّالي".

ليعلن مساء أمس طرحه بشكل رسمي "ماكان هذا حب"، على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب"، وكتب عبر صفحته بموقع التواصل الإجتماعي"تويتر" جزء من الأغنية وعلق:" ظلمتك وانظلمت وفاتني وفاتك...عبدالمجيد عبدالله - ما كان هذا حب ..حصريًا، عبر اليوتيوب".