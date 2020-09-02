ميسي يرتدي قميص برشلونة الجديد..وسواريز مجانا في يوفنتوس

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - منذ 51 دقيقة

وسط العاصفة التي أحدثها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بقراره الانسحاب من فريق برشلونة وتوقفه عن حضور التدريبات، كشفت إدارة نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، عن القميص الذي سيخوض به الفريق غمار مسابقات الموسم المقبل، مشيرة إلى أنه سيكون متاحا للبيع للجمهور عبر الموقع الرسمي للنادي.

وفاجأ الحساب الرسمي لفريق برشلونة على موقع “تويتر” الجماهير بنشر صورة لبعض اللاعبين وهم يرتدون القميص وعلى رأسهم صورة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأوضح أن “القميص الجديد سيكون متاحاً عبر الموقع الرسمي للفريق والذي سيصبح متاحاً للبيع للجمهور”. وذلك على عكس كافة التقارير التي تتحدث عن رغبة ميسي بالرحيل واحتمالية انتقاله إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

وفي السياق، ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية أن والد ميسي يخطط للاجتماع بجوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي الكتالوني، خلال الساعات القليلة المقبلة، لحسم مستقبل قائد البارسا.

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ومن جهة أخرى، أكدت وسائل إعلام إيطالية أن المهاجم الأرغواياني لويس سواريز سيغادر ناديه الحالي برشلونة الإسباني متوجها إلى يوفنتوس الإيطالي.

لويس سواريز

وبحسب المصادر الإعلامية، فإن النجم الأورغواياني سينتقل إلى فريق “السيدة العجوز” مجانا، حيث يتفاوض سواريز مع ناديه لإنهاء تعاقده مع برشلونة قبل عام من انقضائه رسميا، لتسهيل خروجه من “كامب نو”.

وقالت شبكة “سكاي سبورت إيطاليا”: إن سواريز (33 عاما) ويوفنتوس توصلا بالفعل إلى اتفاق لضم المهاجم المخضرم خلال الصيف الجاري.

وفي المقابل، يتجه مهاجم يوفنتوس غونزالو هيغواين إلى الرحيل عن تورينو إلى إنتر ميامي الأمريكي، لإفساح المجال أمام قدوم سواريز الذي سيشارك أساسيا على الأغلب.

ومن المتوقع أن تجري إدارة برشلونة حملة تغيير شاملة تحت قيادة المدير الفني الجديد رونالد كومان، بعد خروج الفريق من الموسم من دون أية بطولات لأول مرة منذ عام 2007.