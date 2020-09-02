قمة بين ألمانيا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - غداً موعد القمة النارية بين ألمانيا وضيفتها إسبانيا، حيث تنطلق النسخة الثانية من مسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم في ظروف استثنائية خلف أبواب موصدة بوجه الجماهير بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا، الذي تسبب بإرجاء كأس أوروبا 2020 وغياب المنافسات الدولية قرابة 10 أشهر، بحسب وكالة (أ ف ب).

وتشهد الجولة الاولى التي تستمر لثلاثة ايام على مباريات مهمة تبدأ الخميس مع لقاء عملاقين هما ألمانيا وضيفتها إسبانيا ضمن المجموعة الرابعة من المستوى الاول.

ويحل منتخب “لا روخا” ضيفا في شتوتغارت على المانشافت بطل العالم عام 2014 في البرازيل، في أول مباراة تنافسية تجمع المنتخبين منذ نصف نهائي كأس العالم 2010 التي حسمتها اسبانيا بهدف نظيف برأسية كارليس بويول قبل ان تمضي قدما وتفوز بالنهائي على حساب هولندا في جنوب أفريقيا.

وبعد قرابة عقد من الزمن على تلك المواجهة، وجوه قليلة لا زالت موجودة في كلا المنتخبين، إذ إن طوني كروس هو الوحيد الذي لا يزال مع المانيا في حين ان سيرجيو راموس، سيرجيو بوسكيتس وخيسوس نافاس لا يزالون في صفوف منتخب اسبانيا.

واستدعى المدرب لويس إنريكي جناح برشلونة الشاب أنسو فاتي (17 عاماً) للمرة الاولى الى صفوف المنتخب الوطني، إضافة الى لاعب خط وسط بايرن ميونيخ الألماني تياغو الكانتارا، في حين خسر جهود أداما تراوري لاعب ولفرهامبتون الانكليزي الذي استدعي للمرة الاولى الى المنتخب بسبب اصابته بـ”كوفيد-19″ اسوة بميكيل اوريازابال لاعب ريال سوسدييداد.

وقال إنريكي الذي سيشرف للمرة الاولى على المنتخب بعد عودته الى رأس الجهاز الفني في تشرين الثاني الفائت لفترة ثانية بعد اولى بين تموز 2018 وحزيران 2019 “لو كنا سنخوض كأس أوروبا غدا، هذا سيكون فريقي. على جميع اللاعبين ان يقوموا بخطوة الى الامام، أكانوا في عمر 17 او 19 او 33 عاما. أنسو فاتي بات في مستوى يمكنه من التواجد هنا معنا. أريد أن أرى (أداما تراوري) يتدرب معنا. لقد تقدم كثيرا، إنه جوهرة ذات إمكانيات هائلة”.

“إسبانيا قوة كبيرة”

وسيغيب زملاء الكانتارا في العملاق البافاري عن المباراة بعد أن قرر المدرب يواكيم لوف منحهم قسطا من الراحة عقب التتويج بلقب دوري ابطال اوروبا في 23 آب الفائت، وهم الحارس الاول مانويل نوير، سيرج غنابري، يوشوا كيميش وليون غوريتسكا.

وستشكل المباراة فرصة للوف لاختبار بعض لاعبيه، لا سيما الجناح لورا سانيه القادم من مانشستر سيتي الانكليزي الى بايرن هذا الصيف والذي ابعدته اصابة قوية في ركبته في آب 2019 عن الملاعب طيلة الموسم الفائت، اضافة الى القناص تيمو فيرنر المنضم حديثا الى تشلسي الانكليزي من لايبزيغ وكاي هارفتس لاعب باير ليفركوزن الذي بات قريبا ايضا من النادي اللندني.

وقال لوف، الذي يشرف على المنتخب منذ عام 2006: “نحن سعداء بعودة الفريق الى ارض الملعب ولفرصة خوض مباريات دولية مجددا”.

أما سانيه (24 عاماً)، فأكد في مقابلة مع موقع الاتحاد الالماني للعبة: “أعتقد أنني جاهز بنسبة 80 في المئة”، مضيفاً: “بالطبع افتقد للايقاع وللمباريات”.

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وتشهد تشكيلة ألمانيا عودة مدافع بايرن نيكلاس زوله الذي عانى ايضاً من اصابة في الركبة في تشرين الاول/اكتوبر الفائت، وعاد الى المنافسات في الأدوار الاقصائية لدوري الابطال في لشبونة في آب الماضي، وتألق عندما حل بديلا لجيروم بواتينغ الذي اصيب خلال فوز فريقه 1-0 على باريس سان جيرمان الفرنسي في المباراة النهائية.

وقال زوله: “اشتقت لممارسة ما أحبه. اسبانيا قوة كبيرة في كرة القدم وتملك لاعبين رائعين”.

ويأمل زوله (24 عاماً) أن يلهم نجاح بايرن القاري المنتخب الوطني في استعداداته لكأس أوروبا التي أرجئت من صيف 2020 الى العام المقبل بسبب جائحة كورونا.

وتابع: “لقد حققنا أمرا عظيما مع بايرن ميونيخ. يجب ان يشكل حافزا للمزيد من الالقاب. ويجب أن نستغل دوري الامم للاستعداد جديا لكأس أوروبا الصيف المقبل”.

بايل لفرض نفسه

وفي المباراة الاخرى من المجموعة ذاتها تحل سويسرا ضيفة على اوكرانيا الخميس، على ان تستضيف الاولى المانيا الاحد في الجولة الثانية في، حين تحل اوكرانيا ضيفة على اسبانيا.

وقال مدرب اوكرانيا الاسطورة اندري شيفتشنكو المتوج بالكرة الذهبية عام 2004 “نستحق ان نكون في المستوى الاول. نتعامل مع دوري الامم على انها مسابقة مهمة جدا حيث يحظى العديد من اللاعبين اليافعين بفرصة إثبات أنفسهم والمنافسة لايجاد مكان لهم في التشكيلة الاساسية”.

وفي أبرز مباريات الخميس، يستضيف منتخب ويلز نظيره الفنلندي في المجموعة الرابعة من المستوى الثاني حيث ستتوجه الانظار الى غاريث بايل الذي غاب عن معظم مباريات ريال مدريد الاسباني بعد استئناف الدوري المحلي في حزيران والذي احرز لقبه النادي الملكي.

ولا يزال مستقبل بايل غامضا في كتيبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، الا ان مدرب المنتخب الويلزي راين غيغر يضع كامل ثقته في صاحب الـ31 عاما “يصل دائما الى التدريبات وهو جاهز بدينا ومتحمس للعب”.

وفي المباراة الأخرى من المجموعة ذاتها، تلتقي بلغاريا مع ضيفتها ايرلندا.

وفي المباريات الاخرى الخميس، تلتقي روسيا مع صربيا وتركيا مع المجر في المجموعة الثالثة من المستوى الثاني، وسلوفينيا مع اليونان ومولدوفا مع كوسوفو في المجموعة الثانية من المستوى الثالث، ولاتفيا مع اندورا وجزر فارو مع مالطا في المجموعة الاولى من المستوى الرابع.