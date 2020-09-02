نانسي عجرم تتصدر مجلة عالمية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - منذ ساعتين

تحصد نانسي عجرم نجاحاتها واحدة تلو الأخرى، ليس عربيا أو محليا فقط، بل حتى عالميا، حيث تصدرت عجرم قائمة أكثر الفنانات تأثيرا ونجاحا في الشرق الأوسط، بحسب مجلة “فوربس” العالمية.

وتنتشر أغاني نانسي عجرم عالميا، ويستمع إليها من غير العرب وذلك بسبب شهرتها التي حطمت الحواجز على مدار سنوات من الاجتهاد في انتقاء الأغاني والألحان وبإدارة جيجي لمارا الذي يحسن إدارة أعمالها منذ دخولها المجال الفني.

وبحسب النهار، احتلت عجرم المرتبة الأولى بين الفنانات في الوطن العربي، حيث جاء اختيارها ضمن القائمة نظرا للنجاح الكبير الذي حققته خلال مسيرتها الفنية، وشعبيتها الواسعة في الوطن العربي ومختلف أنحاء العالم.

وأبرز المعايير التي اعتمدتها لائحة “فوربس”، عدد سنوات العمل في المجال، وعدد متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى نشاطاتها المؤثرة والموقع الذي تمثله بمكانتها على الساحة الفنية العربية.

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وتفوقت عجرم على زملائها من النجوم منذ أيام بتحقيق أعلى نسبة استماع على تطبيق الأغاني سبوتيفاي.

ويشار إلى أن الإحصاء في موقع وتطبيق “سبوتيفاي” يعتمد على عدد مرات الاستماع التي سجّلتها الأغاني في مختلف أنحاء العالم.

ويأتي اليوم هذا الإنجاز الرقمي لتضيفه نانسي عجرم إلى سلسلة النجاحات المتتالية التي تحققها رقميًا على شبكة الإنترنت وفي الأسواق العربية والعالمية، إذ تعتبر من الفنانات الأكثر جماهيرية.

ووحققت النجمة اللبنانية خلال مسيرتها الفنية مبيعات قدرت بأكثر من 70 مليون تسجيل في العالم العربي.