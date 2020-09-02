تراند اليوم : خطأ في فيلم “أمير البحار” بعد مرور 11 عام

مر نحو 11 عاما على عرض فيلم “أمير البحار” الذي يعد من أهم الأفلام الكوميدية للفنان محمد هنيدي.

وعلى الرغم من أن الفيلم حقق نجاحا وقت عرضه عام 2009 وحتى هذه اللحظة لكن هذا لم يمنع وجود بعض الهفوات التي ربما تفقد المشاهدين المتعة المطلوبة.

ويكمن هذا الخطأ في أحد المشاهد التي يطلب فيها ياسر جلال من محمد هنيدي مبلغ سلف وعندما يقذف هنيدي الأموال على سيارة ياسر جلال تسقط على الأرض ولكن يتظاهر ياسر جلال بانه استطاع الإمساك بها.

“أمير” شاب مستهتر يدرس في الأكاديمية البحرية، ليصبح قبطانًا ويحب جارته سلوى ابنة مدير الأكاديمية التي تعتبره أخًا لها، وتحدث العديد من المفارقات بين شد وجذب إلى أن يتم اختطافهم من قبل القراصنة في عرض البحر، وتتوالى الأحداث.