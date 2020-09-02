تراند اليوم : بنت الـ67 “فيفي عبده” موقفة الساحل الشمالي علي واحدة و نص – اتفرج

شاركت فيفي عبده جمهورها ومتابعيها صورة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”

وظهرت فيفي عبده فى الصور بإطلالة جذابه وذلك خلال استمتاعها بالإجازة الصيفية في الساحل الشمالي.

Advertisements

وارتدت فستانا ذا أكمام مكشوفة، واتسم التصميم باللون الموف الغامق، فيما تزينت ببعض الأكسسوارات العصرية و المتناسقة مع إطلالتها الصيفية.

ومن الناحية الجمالية، وضعت فيفي عبده ماكياج جذابا حيث وضعت احمر شفاه باللون الموف، فيما اعتمدت على تسريحة شعر بسيطة وغير مبالغ فيها.

واعتادت فيفي عبده على الظهور بوصلات رقص من منزلها لتحارب الملل والروتين نتيجة العزل المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أصبح وباءً عالميًا.