View this post on Instagram

Im a crazy cat lady, I’ve got four! How many do you got? Their names by order: Tokyo Zoey Karamella Zola بعشق القطط و الكلاب، عندكم كام قطة و اسمهم ايه!

A post shared by 𝘼𝙨𝙢𝙖 𝙨𝙝𝙚𝙧𝙞𝙛 𝙢𝙤𝙣𝙚𝙚𝙧 (@asma.sherif.moneer) on Sep 1, 2020 at 8:42pm PDT

Advertisements