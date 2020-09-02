كيت بلانشيت تصل إلى مهرجان البندقية السينمائي

متابعة بتجـــــــــــرد: انتشرت صور كيت بلانشيت عبر مواقع التواصل الاجتماع، تُظهر لحظة وصولها البندقية، متألقة بأزياء كاجوال، إذ ارتدت سروالاً أبيضاً واسعاً مع جاكيت كبير الحجم، ونسقت لإطلالتها حذاء رياضياً وحقيبة جلدية سوداء كبيرة الحجم من فالنتينو غارافاني.

ووضعت النجمة البالغة من العمر 51 عاماً، قناعاً أسوداً أثناء خروجها في المدينة الإيطالية.

وجاءت زيارة النجمة بعد ترشيحها لتكون رئيس لجنة تحكيم المسابقة الدولية في مهرجان البندقية السينمائي الدولي بنسخته الـ77 أحد أقدم احتفالات توزيع الجوائز في العالم والذي يبدأ في 2 سبتمبر وينتهي في 12 سبتمبر.

يذكر أن منظمو مهرجان البندقية السينمائي، صرحوا بأن نسخة هذا العام ستشمل بعض التغييرات الضرورية للإلتزام بالإجراءات الوقائية التي فُرضت بسبب جائحة كورونا، وسيكون العدد الإجمالى للأفلام في الاختيار الرسمي أقل، مع إلغاء حفلي الافتتاح والاختتام.