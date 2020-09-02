شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينتظر براد بيت مولودا من ممثلة ذات أصول عربية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت مجلة Life & Style، خبرا جديدا تصدر غلاف عددها الأخير، بعنوان "Girlfriend Alia Have Brad’s Baby"، ويزعم الخبر أن الممثلة الأمريكية ذات الأصل العراقى عليا شوكت حامل من حبيبها الجديد النجم العالمى براد بيت، وأشارت المجلة إلى أن الأخبار جعلت زوجتى بيت السابقتين، أنجلينا جولى وجنيفر أنيستون، على أحر من الجمر، وأضاف تقرير المجلة أن صداقة شوكت وبيت اتخذت منعطفا رومانسيا، وأنه عقب انفصاله عن جولى، طلب بيت من علياء شوكت الانتقال للعيش معه، كما نشرت المجلة صور لعلياء شوكت وهى ترتدى ملابس فضفاضة كدليل على حملها.

لكن موقع gossipcop نفى الخبر وأكد أنه غير صحيح، حيث إن بيت لم يعلن عن دخوله فى أى علاقة ولا يوجد دليل واحد عن وجود علاقة تجمع بين بيت وعلياء، إلا أنها شوهدت ذات مرة تخرج من منزله، وهذا دليل على صداقتهما وليس وجود علاقة، فإذا لم يكن هناك علاقة فكيف يوجد حمل، كما أشار الموقع إلى أن براد بيت ليس فى حاجة لوجود علاقة سرية، ما بالك إذا كان هناك حمل سرى.