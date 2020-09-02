شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الأفيشات الدعائية لفيلم الخيال العلمى "موسى" لكريم محمود عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى مؤخرا المخرج ببتر ميمى، من تصوير فيلمه الجديد "موسى"، الذى يقدم بطولته كل من كريم محمود عبد العزيز وإياد نصار، وذلك بعدما صور الفيلم علي مدار عام كامل حسبما أكد عبر حسابه على فيس بوك.

وفى السياق ذاته، كشفت شركة سينرجى فيلمز، المنتجة للعمل، عن الأفيشات الدعائية للفيلم الذى تدور أحداثه فى إطار الخيال العلمى وتدمير العالم القديم، وتدخل التكنولوحيا فى حياة للبشر، وتتضمن الأفيشات عدة أشياء منها رأس وسيارة ومركبة فضائية.

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ويستعد بيتر ميمى حاليا لمسلسله الجديد مع النجم كريم عبد العزيز، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من تأليف هانى سرحان، وإنتاج سينرجى.

يشارك فى بطولة فيلم موسى، إياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وأحمد العوضي، وأحمد حاتم، وسارة الشامي، وأسماء أبو اليزيد، ومحمود حافظ، وعبد الرحمن القليوبى، وتأليف وإخراج بيتر ميمى.