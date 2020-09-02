شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان فى كواليس تصوير أغنتيه الجديدة "يا حبيبى".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم محمد رمضان جمهوره بصور من كواليس تصوير أغنيته الجديدة "يا حبيبى"، مع المطرب العالمى ميتر جيمس، المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة، والذى يقوم بتصويره فى دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلق على الصور عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام "يا حبيبى، قريبا جدا.. ثقة فى الله نجاح".



محمد رمضان

وكان قد نشر رمضان صورة جديدة برفقة المطرب العالمى ميتر جيمس، منذ أيام، وكتب معلقا: "انتظروا مفاجأة كبيرة.. ثقة فى الله نجاح"، إلا أنه لم يعلن المزيد من التفاصيل.



رمضان

ومؤخرا حرص الفنان محمد رمضان على مشاركة جمهوره عبر حسابه الرسمى على إنستجرام بمقاطع فيديو خلال رحلته إلى دولة الإمارات، حيث ظهر برفقة أسرته، وهو يتجول فى عدد من الأماكن داخل مدينة دبى.

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كواليس الاغنية



محمد رمضان

كما استغل الفنان محمد رمضان رحلته الخاصة لمدينة دبى الإماراتية، بصحبة أطفاله وعائلته، فى ممارسة بعض التمارين الرياضية داخل الطائرة الخاصة التى يستقلها، حيث ظهر فى مقطع فيديو شارك به متابعيه وجمهوره عبر حسابه بموقع إنستجرام، وهو يؤدى بعض التدريبات داخل حجرته الخاصة في الطائرة التي يستقلها متجهة إلى مدينة دبي.

وظهر رمضان وهو يقوم بتأدية التدريبات على ألحان أغنيته الشهيرة نمبر وان، وسرعان ما حصد عددا كبيرا من المشاهدات على الفيديو الذي نشره عبر حسابه منذ دقائق.