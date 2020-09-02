شكرا لقرائتكم خبر عن معركة المشاهدات وصراع يوتيوب بين الجسمى والهضبة وتامر حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لاتزال معركة النجوم للحصول على أعلى أرقام مشاهدة لكليباتهم على يوتيوب مستمرة وملتهبة، وكل منهم يسعى للوصول لأعلى الأرقام، يأتى فى المرتبة الأولى النجم الإماراتى حسين الجسمى حيث تخطى بكليب "بالبنط العريض" حاجز الـ44 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب" بعد طرحه منذ أسبوعين، وهو من ألحانه وكلمات أيمن بهجت قمر وتوزيع توما.

يليه الهضبة عمرو دياب بكليب "أماكن السهر" بـ7.275 مليون مشاهدة على يوتيوب وطرحه منذ أسبوع، وتم تصوير كليب "أماكن السهر" فى الساحل الشمالى، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أسامة الهندى ومدير تصوير مازن المتجول، إخراج أحمد النجار، إشراف عام موسى عيسى، وشاركته فى تصوير الكليب الفنانة دينا الشربينى.

ثم جاءت إليسا فى المرتبة الثالثة حيث حققت أغنية "صاحبة رأى" نجاحا كبيرا حيث كسرت حاجز الـ7 ملايين مشاهدة، بعد طرحها منذ أكثر من شهر على موقع "يوتيوب"، أغنية "صاحبة رأى" كلمات: أسامة مصطفى، ألحان: سامر أبو طالب، توزيع موسيقي: هادى شرارة، هندسة صوت وميكس: ايلى بربر.

وجاء كليب "اختراع" للنجمين تامر حسنى ومحمود العسيلى، الذى حقق نجاحا كبيرا، حيث اقترب من كسر حاجز الـ6 ملايين ونصف مشاهدة فى 3 أيام عبر القناة الرسمية على موقع يوتيوب، وهى أغنية ضمن أغانى ألبوم "خليك فولاذى".

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اختراع" كلمات: أحمد حسن راؤول، وألحان: أحمد زعيم، وتوزيع: وسام عبد المنعم، وتم تسجيل الغناء باستوديو Th production، ومهندس صوت هيثم راضى – عبد الرحمن شوقي، وميكس وسام عبد المنعم، وماستر چلال الحمداوى، والفيديو كليب من إخراج تامر حسنى.

وتجاوزت أغنية "أنا فى انتظارك" للمطربة جنات حاجز حاجز الـ6 ملايين مشاهدة واستماع بعد أسبوعين عبر موقع الفيديوهات يويتوب.

وبعد 4 أيام من طرحها حصدت النجمة أنغام على أكثر من مليون و200 ألف مشاهدة عبر قناتها على موقع "يوتيوب" عن أغنيتها الجديدة "بحبك وبرتاحلك"، التى طرحتها مؤخرا احتفالا بالأجواء الصيفية.

أغنية "بحبك وبرتاحلك"، من كلمات صابر كمال، وألحان إيهاب عبدالواحد وتوزيع موسيقى تميم

واحتفل المطرب إيهاب توفيق مع جمهوره عبر حسابه على فيس بوك بتخطى كليبه الجديد "هى دنيا" أول مليون مشاهدة، من كلمات عوض بدوى وألحان أشرف سالم.

كما احتفلت المطربة كارمن سليمان مع جمهورها، بتحقيق كليبها الجديد "لينا رقصة"، أول مليون مشاهدة عبر قناتها على موقع يوتيوب.