شكرا لقرائتكم خبر عن كاردى بى الوجه الجديد لدار أزياء Balenciaga.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت النجمة العالمية كاردى بى أن تخلق لنفسها قاعدة جماهيرية كبيرة بشتى أنحاء العالم، ليس بين عشاق الموسيقى والغناء فقط بل أيضا بين متابعى أحدث خطوط الموضة والأزياء، حيث جعلت لنفسها Style مميز يخطف أنظار العالم نحوها .

ولأن كاردي بي من أكثر النجمات أناقة فقد تم اختيارها لتكون الوجه الجديد لدار أزياء "Balenciaga" وهو ما أكده الدار عبر صفحته لرسمية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "تويتر" بنشر صورة ظهرت فيها نجمة الراب الشهيرة مرتدية ثوبا من الحرير الأسود فى أحد الملاعب، وذلك ضمن خطة الدار الترويجية لمجموعة تصميماته الجديدة، كما أكدت كاردي بي البالغة من العمر 27 عاما الخبر بنفس الطريقة من خلال "تويتر" فنشرت نفس التغريدة، وهو الخبر الذى تداولته العديد من المواقع الفنية الشهيرة ومن أبرزها "ببيلبورد".

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يذكر أن كاردى بي اطلقت مؤخرا كليب " WAP" مع نجمة الراب الشهيرة ميجان ذات ستاليون وهي الاغنية التي حققت نجاح كبير فور اطلاقه .



تويته دار الأزياء و كاردي بي

يذكر أن كليب " WAP " أثار الكثير من الجدل فور إطلاقه بسبب ظهور نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة وامبراطورة مستحضرات التجميل كيلى جينر بكليب نجمتى الراب الأخير، والذى حمل عنوان "WAP" الذى تم إطلاقه مؤخرا، وهو من إخراج كولين تيلي، وقد ظهر تصوير أحداث الكليب فى قصر غريب الأطوار مليء بالحيوانات البرية والفنانين المشهورين بما فى ذلك نورمانى وروزاليا ومولاتو وسوكيهانا وروبى روز يتجولون فى عدد من قاعاته.

فبعد مرور دقيقة و45 ثانية من الكليب تظهر كيلى جينر مرتدية ثوبا ذا تصميم مثير " leopard print "، وجاءت فكرة الاعتراض على وجود جينر لعدة أسباب وأبرزها أنها تحاول السطو على ثقافة السود، كما تعرضت لانتقادات عديدة بسبب ذهابها إلى النوادى وقضاء السهرات خلال فترة انتشار الاحتجاجات بشتى أرجاء الولايات المتحدة الأمريكية بعد مقتل جورج فلويد ذو الأصول الأفريقية على يد أحد ضباط الشرطة، لذا فإن ظهورها فى الفيديو أثار موجة من الغضب وهو ما أكده موقع "إنسايدر"، كما ظهرت عدد كبير من المطالبات بضرورة حذف مشاهد كيلى جينر .