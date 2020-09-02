محمد ثروت يحتفل بعيد ميلاد زوجته: "إنتي بطاريات قلبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

احتفل الفنان الكوميدي محمد ثروت، بعيد ميلاد زوجته من خلال حسابه بموقع "إنستجرام"، إذ شارك جمهوره ومتابعيه صورة تجمعهما خلال احتفالهما.

وعلق "ثروت"، على الصورة قائلًا: "كل سنة وانتي طيبة ياروح قلبي يا منى، يا عمري يا أم سليم يا أصيلة يا غالية، كل سنة وانتى معايا وفي عنيا وفوق راسي كل سنة وانتي منوره حياتي وطريقي، كل سنه وإنتي بطاريات قلبي".

وأضاف: "أوقات بفكر لو ماكنتش قابلتك في طريقي كنت هبقى سعيد ومبسوط زي دلوقتي معاكي ولا لا، ما اظنش اني كنت هبقى سعيد من غيرك يا حب عمري".

من ناحية أخرى يشارك الفنان محمد ثروت في العرض المسرحي "علاء الدين"، كما شارك في الموسم الرمضاني المنقضي بمسلسل "اللعبة"، فضلًا عن تقديمه برنامج المقالب "محدش فاهم حاجة" عبر قناة mbc.