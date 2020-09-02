مريم عامر منيب تُحيي ذكرى ميلاد والدها بكلمات مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أحيت مريم ابنة الفنان الراحل عامر منيب، ذكرى ميلاده التي توافق اليوم 2 سبتمبر، من خلال نشر صورة مركبة لها وشقيقتها رفقته.

وعلقت مريم على الصورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، موجهة له رسالة مؤثرة: "ملاكي في الجنة، لا شىء أكتبه أو أعبر عنه أو أقوله سيكون كافيًا على الإطلاق لتلخيص ضخامة الفراغ الذى لا يطاق والذي تركته لي، لا شىء يجعلني أكثر فخرًا من أن أكون ابنتك".

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وأضافت: "لا يوجد شيء في العالم أحب التباهي به أكثر من ذلك، تركتنا مبكرًا، مع صندوق كنز مليء بالحب مدفون فى مكان ما، والذى لا يفشل أبدًا فى مفاجأتنا بسيرتك الحلوة في كل خطوة نخطوها طول الطريق، لا يزال الجميع مندهشًا لدرجة أنك حاضر جدًا في أفكار الناس بعد 9 سنوات من غيابك".

واختتمت رسالتها قائلة: "آمل أن تكون آفاق السماء قد تأرجحت بأغانيك المبهجة اليوم للاحتفال بك، ولا أطيق الانتظار للاستماع إلى تلك الأغاني عندما نجتمع، عيد ميلاد سعيد يا بطلي الخارق والعمود الفقري وقدوتي والحب الأول في حياتي، عيد ميلاد سعيد أبي، أحبك دائمًا وإلى الأبد".

ورحل الفنان عامر منيب عن عالمنا في الـ26 من نوفمبر عام 2011، عن عمر ناهز الـ48 عامًا، بعد صراع مع سرطان القولون.