دينا الشربيني والفيشاوي ينتهيان من تصوير فيلم "30 مارس"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
انتهى صناع عمل فيلم "30 مارس" من تصوير العمل نهائياً استعداداً لعرضه للجمهور، خلال الفترة المقبلة.
ولم يقرر القائمون على الفيلم إن كان سيتم طرحه في السينمات، أم عبر منصة إلكترونية مثل تجربة فيلم "صاحب المقام".
فيلم "30 مارس"، بطولة دينا الشربيني، أحمد الفيشاوي، خالد الصاوي، إنجي المقدم، أسماء أبو اليزيد، ندى موسى، صبري فواز، محمد شاهين، محمد جمعة، محمد علي رزق، أحمد خالد صالح، ومجموعة من ضيوف الشرف، بينهم نيللي كريم، تأليف حميد المدني، وإخراج أحمد خالد موسى.
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