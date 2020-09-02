3 صور دعائية جديد لـ فيلم "موسى"

طرح المخرج بيتر ميمي، 3 صور دعائية رسمية جديدة لفيلمه السينمائي المنتظر "موسى"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".
أعلن بيتر عن انتهاءه من تصوير مشاهد الفيلم كاملة، خلال شهر يوليوالماضي، بعد العمل عليه لمدة عامين، وتعرضه لبعض التأجيلات نظراً لانشغاله بأعماله الفنية الاخرى، ومن أهمها مسلسل "الاختيار"، الذي تم طرحه خلال الموسم الرمضاني الماضي، وحقق نجاح جماهيري ضخم فور صدوره، وتصدّر المشهد الدرامي الرمضاني بقوة.
الفيلم من بطولة"أحمد مالك، محمود حافظ، صبري فواز، صلاح عبد الله، عمر الشناوي، محمد لطفي، سارة الشامي، بجانب مجموعة من ضيوف الشرف، أبرزهم"إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، كاظم نبيل"، من تأليف وإخراج بيتر ميمي.
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