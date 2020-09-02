كليب "إختراع" يقترب من الـ 10 مليون مشاهدة

يقترب كليب "اختراع" للفنان تامر حسني والفنان محمود العسيلي، من حاجز الـ 10 مليون مشاهدة، وذلك في مايقرب من أسبوع من طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول،ألحان:أحمد زعيم، توزيع:وسام عبد المنعم، والكليب من إخراج: تامر حسني.
ومازال يحتفظ الكليب بالمراكز الأولى في قائمة الأكثر مشاهدة على "يوتيوب"، حيث حصل على المركز
يذكر أن "تامر" قد طرح مؤخراً أغنية "لينا حياة بعدين"، من أحداث مسلسل "مدرسة الحب"، وحققت أكثر من 6 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، من كلمات:أحمد المالكي، ألحان شريف بدر، توزيع:هيثم راضي.
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