بعد طرح أحدث أغانية.. عبدالمجيد عبدالله قصة كفاح لإثبات الذات

الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله طرح أغنية جديدة بعنوان" ما كان هذا حب"، والتى تعد من كلمات تركي ،وألحان طارق محمد، وتوزيع عصام الشريطي.

في مطلع الأغنية يقول عبدالمجيد عبدالله:" أجل ما كان هذا حب .. أجل كله تهيالي .. أجل كل الحقيقة كذب قصة عشتها لحالي"، ونشر أحدث كليباته الغنائية بعنوان"معك معك"، التى يتعاون فيها عبد المجيد مع الشاعر فهد مساعد، وألحان مبهم، وتوزيع عصام الشرايطي، ومكس وماستر جاسم محمد، عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

اقرأ أيضًا..اليوم الوطنى السعودي.. امتداد لكفاح الأجداد

وكان أخر أغنية طرحت للفنان عبدالمجيد عبدالله، في عيد الفطر الماضي بعنوان" عادت عليكم"، وهي من كلمات فهد المساعد، وألحان مبهم، وتوزيع عصام الشرايطي، وإيقاعات إبراهيم حسن على حسابه الشخصي في يوتيوب.

Advertisements

في الفترة الأخيرة كشف عبد المجيد عبد الله، عن قرب انتهاء ألبومه الجديد، الذى تعطل نحو شهرين بسبب الإغلاق الذى شمل البلاد لتفشى وباء فيروس كورونا "كوفيد 19" الذي اجتاح العالم، وكتب الفنان عبدالمجيد عبدالله، عبر حسابه على تويتر: "الألبوم قرّب وأتمنى يخلّص فى

وقته المحدد.. تعطلنا شهرين، والحمد لله كم يوم وترجع الحياة".

نشأة الفنانة عبدالمجيد عبدالله

ولد عبدالمجيد عبدالله عام 1962، وكانت بدايتة حين اكتشف أستاذه إبراهيم سلطان موهبته في الموسيقى والنشاط المسرحي، فذهب معه إلى الإذاعة بجدة وغنى فيها لأول مره في حياته عدة أغانٍ منها لعبدالحليم حافظ وشريفة فاضل، وكان يغني لأصدقائه أغاني طلال مداح وعبد الحليم حافظ.

في سن الثالثة عشر غني عبدالمجيد عبدالله لأول مرة في حفل نادي الإتحاد السعودي، تعرف على مجموعة من الملحنين الذين تعاون معهم في بداياتة من خلال جمعية الثقافة والفنون في جدة، وسجل للتلفزيون عددًا من أغنياته منها أغنية "حبايب وقت ما يبغوا"، كلمات صالح جلال ولحن حسن تمراز.