- 1/2
- 2/2
آخر تحديث: 2 - سبتمبر - 2020 1:46 مساءً
ليونيل ميسي ووالده خورخي
وصل خورخي ميسي، والد ووكيل أعمال ليونيل نجم وقائد برشلونة وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، الذي أعرب عن رغبته في الرحيل عن النادي، إلى برشلونة، صباح الأربعاء، بحسب ما ذكرته وكالة (أ ف ب)
وبحسب وسائل الإعلام الرياضية في برشلونة، سيلتقي خورخي مع رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو خلال الساعات القليلة المقبلة، لمحاولة إيجاد حل لابنه الذي لم يحضر يومي الأحد والاثنين الى مقر النادي لاجراء فحوصات الكشف عن فيروس كورونا واستئناف التدريبات للموسم الجديد.
ووصل والد ميسي من مدينة روزاريو الأرجنتينية نحو الساعة 8:00 صباحاً في التوقيت المحلي (06:00 بتوقيت غرينتش) في صالة الطائرات الخاصة في مطار إل برات في برشلونة وركب سيارة أجرة بعدما تفادى سربا من الكاميرات.
واكتفى بالرد على وسائل الإعلام “لا أعرف شيئاً”.
وكان ميسي، أفضل لاعب في العالم 6 مرات، فجر الاسبوع الماضي زلزالا في عالم الكرة المستديرة بإعلانه عن طريق محاميه عن رغبته في ترك النادي الكتالوني الذي انضم إلى صفوفه عام 2000 عن 13 عاماً.
ويطالب ميسي بتفعيل بند فسخ العقد الرابط بينه وبين برشلونة حتى حزيران/يونيو 2021، والذي يسمح له بالرحيل مجانا بمجرد نهاية الموسم.
في المقابل، أكد برشلونة أن هذا البند انتهى في العاشر من حزيران/يونيو الماضي لكن “البرغوث” الارجنتيني يعتبر أنه لا يزال ساري المفعول بسبب الموسم الاستثنائي الذي توقف لاكثر من ثلاثة أشهر بفعل تفشي فيروس كورونا ولم ينته سوى في الأسبوع قبل الاخير من شهر آب الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد وصوله إلى برشلونة… والد ميسي يردّ بـ3 كلمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.