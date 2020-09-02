بعد وصوله إلى برشلونة… والد ميسي يردّ بـ3 كلمات

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - منذ 25 دقيقة

آخر تحديث: 2 - سبتمبر - 2020 1:46 مساءً

وصل خورخي ميسي، والد ووكيل أعمال ليونيل نجم وقائد برشلونة وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، الذي أعرب عن رغبته في الرحيل عن النادي، إلى برشلونة، صباح الأربعاء، بحسب ما ذكرته وكالة (أ ف ب)

وبحسب وسائل الإعلام الرياضية في برشلونة، سيلتقي خورخي مع رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو خلال الساعات القليلة المقبلة، لمحاولة إيجاد حل لابنه الذي لم يحضر يومي الأحد والاثنين الى مقر النادي لاجراء فحوصات الكشف عن فيروس كورونا واستئناف التدريبات للموسم الجديد.

ووصل والد ميسي من مدينة روزاريو الأرجنتينية نحو الساعة 8:00 صباحاً في التوقيت المحلي (06:00 بتوقيت غرينتش) في صالة الطائرات الخاصة في مطار إل برات في برشلونة وركب سيارة أجرة بعدما تفادى سربا من الكاميرات.

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واكتفى بالرد على وسائل الإعلام “لا أعرف شيئاً”.

وكان ميسي، أفضل لاعب في العالم 6 مرات، فجر الاسبوع الماضي زلزالا في عالم الكرة المستديرة بإعلانه عن طريق محاميه عن رغبته في ترك النادي الكتالوني الذي انضم إلى صفوفه عام 2000 عن 13 عاماً.

ويطالب ميسي بتفعيل بند فسخ العقد الرابط بينه وبين برشلونة حتى حزيران/يونيو 2021، والذي يسمح له بالرحيل مجانا بمجرد نهاية الموسم.

في المقابل، أكد برشلونة أن هذا البند انتهى في العاشر من حزيران/يونيو الماضي لكن “البرغوث” الارجنتيني يعتبر أنه لا يزال ساري المفعول بسبب الموسم الاستثنائي الذي توقف لاكثر من ثلاثة أشهر بفعل تفشي فيروس كورونا ولم ينته سوى في الأسبوع قبل الاخير من شهر آب الماضي.