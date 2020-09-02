فلاشينغ ميدوز… تأهل سيرينا وجابر ومدفيديف

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - بلغت الأميركية سيرينا وليامس (المصنفة ثالثة) الدور الثاني من بطولة الولايات المتحدة، إحدى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، على ملاعب فلاشينغ ميدوز، بفوزها على مواطنتها كريستي آهن 7-5 و6، بحسب وكالة (ا ف ب).

واحتاجت المخضرمة سيرينا (38 عاماً) الثامنة عالمياً والساعية إلى اللقب الـ25 في “الغران شليم” لمعادلة الرقم القياسي في عدد الالقاب في البطولات الكبرى الموجود بحوزة الأوسترالية مارغاريت كورت، إلى ساعة و21 دقيقة للتخلص من مواطنتها المصنفة 96 عالميا.

ونجحت سيرينا الطامحة الى لقبها الكبير الأول منذ بطولة أوستراليا المفتوحة عام 2017، في كسر ارسال مواطنتها أربع مرات من أصل ست محاولات، وتمكنت من حسم النقاط المهمة، وقالت في هذا الصدد: “أنا سعيدة حقا بالطريقة التي قمت فيها باستغلال هذه النقاط المهمة، أريد أن أعود سيرينا التي كانت في السابق” في إشارة إلى حسمها للنقاط المهمة في مبارياتها السابقة خلافا لمعاناتها في المباريات الأخيرة وتحديدا منذ عودتها الى الملاعب بعد ولادتها.

وأضافت: “الفوز بمجموعتين مريح جدا، لم أحقق ذلك منذ مدة طويلة، منذ التسعينيات”.

وهو الفوز الـ102 لسيرينا في فلاشينغ ميدوز، فحطمت الرقم القياسي في عدد الانتصارات في البطولة الأميركية والذي كان بحوزة مواطنتها كريستين ايفرت.

وتلتقي سيرينا في الدور المقبل مع الروسية مارغاريتا غاسباريان المصنفة 117 عالمياً والفائزة على البورتوريكية مونيكا بويغ 6-3 و6-7 (0-7) و6-0.

وبلغت الدور ذاته الأميركية الأخرى صوفيا كينن الثانية وبطلة أوستراليا المفتوحة هذا العام، بفوزها على البلجيكية يانينا فيكماير 6-2 و6-2.

وتلتقي كينن في الدور الثاني مع الكندية ليلى فرنانديز الفائزة على الروسية المخضرمة فيرا زفوناريفا (35 عاماً) 6-4 و7-5.

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وتأهلت أيضاً التونسية أنس جابر المصنفة في المركز 27 بتغلبها على البولندية كاتارينا كافا 6-2 و7-6 (8-6)، لتضرب موعداً مع الاستونية كايا كانيبي الفائزة على التشيكية كاتيرينا سينياكوفا 6-1 و6-2.

ولدى الرجال، بلغ الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثالثاً ووصيف بطل الموسم الماضي، الدور الثاني بفوزه على الأرجنتيني فيديريكو دل بونيس 6-1 و6-2 و6-4.

وقدم مدفيديف مباراة جيدة وكان قوياً جداً في كل أساليب اللعب، ولم يرتكب أخطاء مباشرة كثيرة، ونجح في كسر إرسال منافسه خمس مرات من أصل تسع محاولات.

وقال مدفيديف (24 عاماً): “أنا مرتاح بهذا الفوز من ثلاث مجموعات. في بداية البطولة، من المهم التأهل دون معاناة وتمضية وقت طويل على الملعب”.

وأضاف: “كنت قويا في أسلوب لعبي ونجحت في إخماد فورة دل بونيس الذي كان يلعب بطريقة جيدة في المجموعة الثالثة”.

ويلتقي مدفيديف في الدور لاثاني مع الأوسترالي كريستوفر أوكونيل المصنف 116 عالمياً والذي تغلب على الصربي لاسلو دييري 4-6 و6-4 و7-6 (7-2) و6-4.

وكان مدفيديف خسر بصعوبة نهائي العام الماضي 5-7 و3-6 و7-5 و6-4 و4-6 أمام الإسباني رافاييل نادال، الذي قرر عدم الدفاع عن لقبه بسبب تفشي فيروس كورونا وما يرافقه من إجراءات صحية مشددة.