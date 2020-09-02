الأول من نوعه..متحف ياباني يعرض سيوفا مصنوعة من صخور الفضاء

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متحف ياباني يعرض سيوفا مصنوعة من صخو فضائية
أعلن متحف في كاكاميغاهارا، في محافظة جيفو وسط اليابان،عن البدء في عرض السيوف المصنوعة من الحديد النيزكي، اعتبارًا من يوليو/تموز.
ووفقا لما ذكره موقع “nippon” الياباني، قال أحد الخبراء إن السيوف تعطي نظرة ثاقبة للباحثين الذين يحللون كيفية صنع خنجر حديدي تم اكتشافه في مقبرة الفرعون المصري توت عنخ آمون، ومن المعروف أن الخنجر مصنوع من الحديد من نيزك.
ويعرض متحف جيفو كاكاميغاهارا للطيران والفضاء سيفًا ذا حدين طوله 15 سم وسيفًا ذو حدين طوله 17.3 سم، وكلاهما مصنوع من الحديد النيزكي.
تم صنع السيوف بشكل أساسي بواسطة “Fujiwara Kanefusa XXVI”، وهو صانع سيوف يبلغ من العمر 42 عامًا من “Gifu‘s Seki”، والمعروف باسم مركز إنتاج السيوف الممتازة.
تحتوي السيوف على أخاديد مثل حبيبات الخشب بدلاً من أنماط الموجات التي تظهر على السيوف اليابانية القياسية.
وحسب مواقع متخصصة ودوريات علمية، النيزك هو قطعة صلبة من حطام جسم فضائي، مثل المذنبات أوالكويكبات، وينشأ في الفضاء الخارجي ويتمكن من المرور عبر الغلاف الجوي للوصول إلى كوكب الأرض، وعندما يدخل إلى الغلاف الجوي تؤدي عوامل عدة مثل الاحتكاك والضغط والتفاعلات الكيميائية مع غازات الغلاف الجوي إلى تسخين الطاقة وانبعاثها، حيث يشتعل بعدها الجسيم ويشكل كرة نارية تُعرف باسم الشهاب الساقط، وإذا وصل هذا الشهاب إلى سطح الأرض واصطدم بها يسمى الحجر النيزكي، وتختلف هذه النيازك بأحجامها وتكوينها.
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