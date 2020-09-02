حاكم كاليفورنيا السابق “أرنولد شوارزنيجر” يدخل عالم الدراما بهذه القصه

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - منذ 3 ساعات

يقتحم نجم الحركة أرنولد شوارزنيجر، أبواب الدراما التلفزيونية من أوسع أبوابها، حيث يستعد لخوض تجربة جديدة ومختلفة في الدراما، ببطولة وإنتاج أول مسلسل في مسيرته الفنية.

وتدور الحبكة الرئيسية للمسلسل حول مغامرة تجسس عالمية، يخوضها أب مع ابنته، ولكن لم يتم الإعلان حتى الآن عن الممثلة التي ستجسد شخصية الإبنة.

ويتعاون شوارزنيجر (73 عاما) في المسلسل مع شركة الإنتاج الفنية “سكاي دانس”، الذي سبق وأن تعاون معها في فيلمين من سلسلة أفلامه الشهيرة “ترمينيتور”، وهما “جينيسيس” و”دارك فيت”، بحسب مجلة “فارايتي” الأمريكية.

ومن المقرر أن يعرض أول مسلسل تلفزيوني لأرنولد شوارزنيجر عبر خدمات البث الرقمية قريبا.

وسبق لشوارزنيجر تقديم دور الجاسوس في فيلم الحركة “True Lies”، من إنتاج 1994، ومن إخراج جيمس كاميرون.

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وكان آخر أفلام أرنولد شوارزنيغر جزءا جديدا من سلسلة أفلام “ترمينيتور” بعنوان “Dark Fate”، والذي طرح في دور العرض السينمائية عام 2019، وتشاركه بطولته ليندا هاميلتون.

وكان أرنولد شوارزنيجر يشغل منصب حاكم كاليفورنيا من عام 2003 إلى 2010.

شوارزنيجرعب كمال أجسام، وممثل، وسياسي جمهوري أمريكي من أصل نمساوي. حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية الثامن والثلاثون.

بدأ شوارزنيجر تدريبات الأثقال في سن الخامسة عشرة، وفاز بلقب سيد الكون Mr. Universe في سن ال 22 كما فاز بمسابقة مستر أولمبيا Mr. Olympia لسبع مرات. وظل شوارزنيجر وجهاً بارزاً في رياضة كمال الأجسام لفترة طويلة بعد تقاعده، وقد ألّف عدة كتب ومقالات عن هذه الرياضة.

اكتسب شوارزنيجر شهرته في جميع أنحاء العالم باعتباره رمزاً لأفلام الحركة بهوليوود، والذي لوحظ لدوره القيادي في أفلام مثل كونان البربري (Conan the Barbarian), والمبيدThe Terminator.

كان يُلقَب ب “البلوط النمساوي” و”ستيريان اوك” في أيام ممارسته لرياضة كمال الأجسام، و”أرنولد سترونج” و”أرني” خلال ممارسته لمهنة التمثيل، كما كان يُلقّب مؤخراً بال”حاكم” (وهو واحد من أدواره في أفلام حقبة سفر الحاكم المبيد).