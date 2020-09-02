“تفاحة الموت” الشجرة الأخطر في العالم

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - منذ 3 ساعات

شجرة المنشينيل وهي صنف من مغطاة البذور في عائلة فربيون (فربيونية). أصلها من جنوب أمريكا الشمالية وشمال أمريكا الجنوبية. الاسم منشينيل هو من الكلمة الإسبانية والتي تعني التفاح الصغير، من ناحية قربها الظاهري لأوراقها وثمارها المشابه لشجرة التفاح. في الوقت الحاضر أصبح الاسم الإسباني أي التفاح الصغير المميت.

وهذا يعود إلى أن شجرة منشينيل واحدة من أكثر الأشجار السامة في العالم. تعرف أيضا باسم تفاح الشاطئ. هذة الشجرة تصنف على أنها واحدة من أكثر الأشجار السامة في العالم، لدرجة انك لو كنت واقفاً تحت هذة الشجرة خلال المطر، ونزل المطر علي جلدك سوف يتسبب بحروق شديدة على الجلد، كما لو قمت بحرق اوراق الشجرة، الدخان الناتج عنها قد يسبب العمى إذا وصل للعينين.

تصنف شجرة “المانشينيل” أنها إحدى أخطر أنواع الأشجار في العالم التي تحتوي سموما في كل جزء منها سواء في الثمر أو الجذع أو الأوراق.

تنتشر هذه الشجرة على طول الشواطئ الرملية في المناخات الاستوائية الممتدة من فلوريدا إلى منطقة البحر الكاريبي، وصولا إلى أجزاء من أمريكا الوسطى والجنوبية.

Advertisements

الإسبان أطلقوا عليها اسم “تفاحة الموت الصغيرة”، في الوقت الذي استخدمها السكان الأصليون لوضع سمها على رؤوس سهامهم وتلويث إمدادات المياه للغزاة الإسبان.

وتشكل هذه الشجرة خطرا بالغا لكل شخص يقترب منها، بحسب ما نشره موقع atlasobscura.

ويسبب تناول ثمرة هذه الشجرة حرقاً شديداً وتورماً كبيراً في الحلق، وقد تلتهب المنطقة المحيطة بالفم وتتقرح، وقد ينتج عن ذلك مشاكل هضمية شديدة.

كما أن لمس أوراقها ولو لفترة قصيرة يسبب تقرحات جلدية.

وعادة ما تحذر السلطات المحلية في البلدان التي تنمو فيها هذه الشجرة، من خطرها بوضع لافتات تحذر من الاقتراب منها.