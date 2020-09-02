شكرا لقرائتكم خبر عن مريم عامر منيب توجه رسالة مؤثرة لوالدها فى ذكرى ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت مريم عامر منيب على توجيه رسالة إلى والدها بالتزامن مع ذكرى ميلاده التى توافق 2 سبتمبر من خلال حسابها الرسمى على موقع إنستجرام، وذلك بعدما نشرت صورة له وبجانبه صورتها هى واختها زينة ثم علقت عليها بكتابة: "ملاكى فى الجنة، لا شىء أكتبه أو أعبر عنه أو أقوله سيكون كافياً على الإطلاق لتلخيص ضخامة الفراغ الذى لا يطاق والذى تركته لى، لا شىء يجعلنى أكثر فخراً من أن أكون ابنتك".



عامر منيب وبناته

ثم أضافت "لا يوجد شىء في العالم أحب التباهى به أكثر من ذلك، تركتنا مبكرًا، مع صندوق كنز ملىء بالحب مدفون فى مكان ما، والذى لا يفشل أبدًا فى مفاجأتنا بسيرتك الحلوة فى كل خطوة نخطوها طول الطريق، لا يزال الجميع مندهشًا لدرجة أنك حاضر جدًا فى أفكار الناس بعد 9 سنوات من غيابك".

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ثم اختمت كلامها بكتابة "آمل أن تكون آفاق السماء قد تأرجحت بأغانيك المبهجة اليوم للاحتفال بك، ولا أطيق الانتظار للاستماع إلى تلك الأغانلا عندما نجتمع أخيرًا.. عيد ميلاد سعيد يا بطلى الخارق والعمود الفقرى وقدوتى والحب الأول فى حياتى، عيد ميلاد سعيد أبى، أحبك دائمًا وإلى الأبد".

وكانت احتفلت مريم وزينة، ابنتا النجم والفنان الراحل عامر منيب، بذكرى ميلاده السابع والخمسين والتى توافق اليوم الثانى من سبتمبر، حيث إنه من مواليد عام 1963، معبرين عن اشتياقهن له.

ونشرت مريم، عبر ستورى حساب انستجرام الخاص بها، صورة قديمة لوالدها، صحبتها بتعليق: "عيد ميلادك سعيد 57 فى السماء يا ملاكى"، بينما قالت زينة عبر حسابها على انستجرام: "ملاكى الوسيم، أفتقدك وأنا بحاجة إليك.. عيد ميلاد سعيد يا رجل، الحب الذى أكنه لك لا نهاية له".