شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جسار يستعد لتصوير "ولا فى الأحلام" فى لبنان ويحضر لأغنية وطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المطرب اللبنانى وائل جسار إنه يستعد لتصوير أغنيته جديدة "ولا فى الأحلام" على طريقة الفيديو كليب، من كلمات أحمد قطوط، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع شريف منصور، حيث استقر جسار على تصويرها فى لبنان تحت قيادة المخرج فادى حداد.

وأشار وائل جسار، لـ"الخليج 365"، أنه سيصور الكليب بعد انتهاء أزمة انتشار فيروس كورونا بشكل كامل، خاصة أنه حريص جداً فى التعامل مع هذا الفيروس ويتخذ كل الإجراءات الاحترازية منذ انتشاره، مضيفاً أنه بجانب تصوير كليب "ولا فى الأحلام" يعمل على اختيار أغنية وطنية جديدة مناسبة للشعب لبناني لتخرج لناس بشكل جديد ومختلف.

وشارك وائل بالغناء فى فيلم "توأم روحى" الذى تدور أحداثه فى إطار رومانسى، ويقوم ببطولته حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، بيومى فؤاد، نهال عنبر، عزوز عادل، من تأليف أمانى التونسى وإخراج عثمان أبولبن.

يذكر أن آخر أعمال الفنان وائل جسار أغنية "ماتغيبش ثوانى"، والتي حققت نجاحا جماهيريا غفيرا حتى الآن، والأغنية من كلمات خالد تاج الدين، الحان وليد سعد، توزيع وليد شراقي ومن إخراج فادى حداد، وتم تصويرها في لبنان وسط إجراءات احترازية عالية فرضها فيروس كورونا.