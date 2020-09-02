ذكرى وفاة رجاء بلمليح.. "صبري عليك" نفد مع السرطان

رحلت المطربة المغربية رجاء بلمليح عن الحياة وهي في ريعان الشباب، وتركت وفاتها مرارة في قلوب محبيها، وفي ذكرى رحيلها ترصد ”الخليج 365” مشاهد من حياتها.



ولدت رجاء بلمليح في 2 أبريل/نيسان 1962، وأحبت الغناء منذ الصغر، وبحثا عن فرصة تصل من خلالها للجمهور، طرقت أبواب برامج المسابقات، واكتشاف المواهب،

في الثمانينيات بدأت تشق طريقها بشكل مميز، حيث شجعها الملحن المغربي حميد العلوي على المشاركة في مسابقة "أضواء المدينة"، ولأنها تمتلك موهبة شديدة الخصوصية نجحت بتفوق واحتلت المركز الأول،





لمعت "رجاء" على الساحة الفنية في المغرب، وتهافت كبار الملحنين هناك للتعاون معها مثل عبدالقادر الراشدي، وعبدلله عصامي، وحسن القدميري، والمفضل العذراوي.

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في عام 1987 طرحت أول ألبوم في مسيرتها الفنية، والذي حمل اسم "يا جار وادينا"، وبالرغم من نجاحها، وتوهجها في المغرب كانت تحلم بالسفر للعاصمة المصرية القاهرة، بحثا عن آفاق جديدة للنجاح.





وفي مطلع التسعينيات جاءت رجاء بلمليح إلى مصر، وتعاونت مع عمالقة التلحين والتوزيع مثل حميد الشاعري، وصلاح الشرنوبي، وحلمي بكر، ومن أبرز ألبوماتها الغنائية التي سجلتها في مصر "صبري عليك طال"، و"اعتراف"، و"يا غايب".

أثناء إقامتها في مصر تعرفت على المنتج المصري محمد شرف الدين وتزوجته، وأثمر هذا الزواج عن طفل سمته "عمر"، ولم تستمر السعادة طويلا، إذ أصيبت بمرض سرطان الثدي، وبروح قوية تحملت الصدمة، وتعايشت مع ظروف المرض الصعبة.





وبعد معركة شرسة مع المرض استمرت 4 سنوات، نجحت في هزيمة السرطان، وقررت أن تقف على قدميها من جديد، وفجأة توقف قطار الحياة بعدما هاجمها المرض مرة أخرى بشراسة، وماتت في 2 سبتمبر 2007 عن عمر ناهز 45 عاما.