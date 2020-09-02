"بحر ركبه غلاهم" يجمع عيضة المنهالي وبلقيس

في عمل غنائي من أشعاره، جمع الشاعر "الصامل" الفنانين عيضة المنهالي وبلقيس أحمد بدويتو حمل عنوان "بحر ركبه غلاهم- ناس غزير ماهم"، تضمنت الأغنية كلماته، ورد الشاعرة "شِبعاد" على قصيدته، وتم تلحينها من قبل عيضة المنهالي بالإيقاع الخبيتي السعودي، والذي قام بتوزيعها المايسترو مهند خضر.

من جانبه أعرب "المنهالي" عن سعادته واهتمامه بهذا التعاون الجميل مع الشاعر "الصامل" الذي كان صاحب الفكرة في الجمع بينه وبين الفنانة بلقيس في هذا العمل الغنائي، مؤكداً سعادته بالتعاون لأول مرة في هذا الدويتو مع الفنانة بلقيس.

وقام عيضة المنهالي بطرح الأغنية عبر قناته الرسمية في "اليوتيوب" متضمنة الكلمات المغناة، إلى جانب توزيعها على جميع الإذاعات الخليجية والعربية.



