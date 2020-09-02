عبدالمجيد عبدالله يعود لجمهوره بأغنية "ما كان هذا حب"

عاد المطرب السعودي الكبير عبدالمجيد عبدالله، لجمهوره وطرح أغنية جديدة، الأربعاء، تحمل عنوان "ما كان هذا حب"، من كلمات تركي، وألحان طارق محمد، وتوزيع عصام الشريطي.





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عبدالمجيد عبدالله كان أغلق حسابه على موقع "تويتر" لفترة، بعد مناوشات كلامية مع بعض متابعيه؛ في خطوة صدمت كثيرين من محبيه ومتابعيه، الذين اعتبروا الأمر سببه التنمر.

وكتب المطرب الكبير حينها: "مشواري الفني 36 سنة وكل هذه الألفاظ أسمعها وأنا في الخمسينيات من عمري. كل إنسان أرسل كلام جارح، الله العالم كيف كان وقعه علي، مع حبي وتقديري لجمهوري الحبيب".

ووفقا لمغردين، بدأت القصة بمشادة كلامية بين المطرب السعودي وأحد متابعيه العراقيين، عندما كتب الأخير: "يا شيخ معليش راح تبقون أقزام قدام الأغاني العراقية"، ما دفع عبدالمجيد عبدالله للرد: "وأنت تبقى قزم قدام خشمي مع حبي للأغاني العراقية وجمالها. المقارنة في نظرك فقط. أغنيتنا من أجمل لأجمل".