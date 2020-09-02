هنا الزاهد تستعدّ لتصوير أوَّل مَشاهدها في "صندوق الدنيا"

القاهرة - لايف ستايل تستعدّ الفنانة هنا الزاهد لتصوير أوَل مَشاهد مسلسلها الجديد "صندوق الدنيا" خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما استقروا على اسمه وتفاصيله خلال الأيام الماضية.

ويبدأ فريق عمل المسلسل تصوير أول المشاهد فور انتهاء المخرج خالد الحلفاوي من تصوير فيلم "تسليم أهالي" للفنانة دنيا سمير غانم المقرر استئنافه خلال أيام ويتبقى لهم مشاهد قليلة، ليتفرغ بعد ذلك لمسلسل "صندوق الدنيا" لهنا الزاهد، وتعكف الجهة المنتجة حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة، وترشيح الفنانين المشاركين بالمسلسل للإفصاح عن التفاصيل النهائية خلال أيام.

تدور أحداث المسلسل في إطار الكوميديا الاجتماعية، واستقرت الجهة المنتجة على المخرج خالد الحلفاوي ليتولى مهمة إخراج العمل، وينتمي المسلسل لنوعية الدراما المطولة ذات الـ45 حلقة، ويعرض في موسم الشتاء المقبل. قد يهمك أيضاً :

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