ميس حمدان تُؤكِّد أنَّ الخليجيات يتمتَّعن بعيونٍ جميلةٍ وتُوضِّح أنّ شكلها عربي

كشفت الفنانة الأردنية ميس حمدان كواليس أغنيتها الجديدة "اصحى صحصح" التي ستقدمها باللهجة الخليجية، بعد غياب لفترة طويلة عن الغناء.

وقالت ميس: "أنا النهارده باعمل فوتو شوت للكليب تبع أغنية اصحى صحصح، دي تاني مرة أعمل فيها أغنية خليجية"، وأضافت: "ملحن الأغنية كلمني أستاذ محمد البدر، وقال لي إنه عنده كلام جريء وشقي وعاوز حد بشخصيتي يغني الأغنية دي، سمعت الأغنية وحسيت في كلامها إن في إفيه.. إفيه الناس لما تسمعه هتتخض شوية.. لإنها بتقول لحبيبها (يا غبي) في كلام الأغنية".

وأردفت الفنانة الأردنية: "اتشجعت أكتر لإني حسيت إن الكلام ده بنسمعه على أرض الواقع.. لما الواحدة تعنف ومستاءة من الراجل الي بتحبه.. بتقعد بينها وبين نفسها بتقول إيه الغباء ده وازاي يجرحني ويسيبني وهكذا"، وأكملت حمدان: "هي كانت صدفة، ملحن الأغنية هو اللي تواصل معايا وكان عاوز حد يكون عنده جرأة شوية إنه يغني الأغنية دي، وهي صدفة حلوة لإني بتمناها من زمان لإني بحب اللهجة الخليجية وبحب أتكلم بيها، وأنا كنت بطلة أول فيلم سعودي يتعمل في تاريخ البشرية كلها.. كان اسمه كيف الحال".

وواصلت حديثها قائلة: "أنا اتكلم اللهجة السعودية بشكل لا بأس به.. والأغاني السعودية تستهويني وليها ستايل مختلف عن الأغاني اللبناني والمصري والمغربي.. ليها مكانة في قلبي.. خاصة أغاني محمد عبده وطلال مداح"، وعن ابتعادها عن الغناء مؤخرًا، قالت: "كان نفسي أركز في موضوع الغناء بس محصلش توفيق من عند ربنا.. وحسيت إن ربنا مش كاتبلي إني أكمل في موضوع الغناء لإني حاولت فيه وسعيت وفضلت أزق في نفسي ومكنش فيه نصيب فسبته وركزت في التمثيل.. وأديها رجعتلي تاني أهو ومحدش عارف ممكن دي تبقى بداية إني أرجع أغني".

واستطردت: "أنا كنت قاصدة أعمل الميك أب واللبس خليجي... الفتيات والسيدات الخليجيات يتمتعن بعيون جميلة وبيعرفوا إزاي يرسموها كويس وبيحطوا ميك أب حلو.. الميك أب أرتيست أكدت عليها إني عاوزة أخد السكة الخليجي والشعر الناعم الطويل والمميز"، وأردفت ميس: "أنا أصلا شكلي عربي والناس ممكن يفتكروني خليجية.. اتوفقنا في التصوير النهاردة وغيرت كذا لوك".

واختتمت: "أنا فنانة أوي بحب أغني وأرقص وأحب أستثمر وقتي الفاضي في كل حاجة.. وممكن ييجي ليّ دور أعرف استغل فيه الرقص والغناء وبتعلم العود وبتعلم لغة جديدة.. الواحد لازم يطور من نفسه علشان لما يجيله الفرص الحلوة يبقى جاهز ليها".

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