صورة عمرها 32 عام.. أمل عرفة تستعيد ذكرياتها مع فيروز

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
استعادت الفنانة السورية أمل عرفة، ذكرياتها مع النجمة فيروز، ونشرت صورة تجمعهما عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.
وبحسب ما قالته الفنانة السورية ردا على إحدى متابعتها، أن الصورة يعود تاريخها لعام 1988، ما يعني أن الصورة عمرها 32 عاما.
فيما علقت "أمل" على الصورة: "وحدن بيبقوا، وبصوتها كل الدني"، فيما حازت الصورة على إعجاب جمهورها ومتابعيها.
يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التقى المطربة الكبيرة فيروز بمنزلها ببيروت، ومنحها وسام جوقة الشرف الفرنسي، وهو أعلى تكريم في فرنسا.
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