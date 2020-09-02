حقيقة وفاة الفنان المصري عادل إمام

متابعة بتجــــــــــــرد: تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا أنباء بشأن وفاة الفنان المصري، عادل إمام.

وخرج الصحفي ومعد برنامج “أحلى النجوم”، المذاع على فضائية “المحور” المصرية، من تقديم الإعلامية بوسي شلبي، لينفي تلك الشائعات وأكد أن عادل إمام بصحة جيدة. وكتب فقيه، عبر حسابه على موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي، “لا يوجد فائدة .. لقد مللت زهقت والبايخين لا يملّون، الأستاذ عادل إمام بصحة جيدة والحمد لله بألف خير”. وأشار فقيه إلى أن عادل إمام يقضي حاليا إجازته مع عائلته في الساحل الشمالي، واختتم توضيحه قائلا: “وهذا بمثابة أخبار مني لكل من يسأل عن صحة “الزعيم”.

وطاردت عادل إمام العديد من شائعات الوفاة وتدهور حالته الصحية خلال السنوات الأخيرة، وكان آخرها في شهر مارس/ آذار 2020.

ونفى إمام وقتها تلك الشائعات، لبرنامج “الحكاية” من تقديم، الإعلامي عمرو أديب، على فضائية “إم بي سي مصر”.

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وقال للبرنامج: “عادي جدا، برد عادي، عاوزني أموت ليه؟”.

وأضاف “الزعيم”، كما يلقب، “أنا في البيت وتحت اللحاف وبقرأ الجرائد، وبحل الكلمات المتقاطعة، دي عادة بقى”، معلنا في الوقت ذاته انتهاءه من تصوير مسلسله الرمضاني”.

ووجه عادل إمام حديثه للشعب المصري قائلا: “يا رب يبعد عنكم الأمراض وكل مكروه، يا رب يخلي قلوبكم سمحة وجميلة”.

وشارك عادل إمام في موسم دراما رمضان 2020 بمسلسل “فلانتينو” بعد غياب عام عن دراما رمضان الماضي، إذ كانت آخر أعماله مسلسل “عوالم خفية” الذي عرض فى رمضان 2018.