فيسبوك تقاضي مطورين بتهمة بيع “إعجابات” مزيفة

متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت شركة “فيسبوك” الأمريكية للتواصل الاجتماعي عن مقاضاتها لرجل باع الإعجابات والتعليقات المزيفة على تطبيق “إنستغرام”، كجزء من “خدمة تواصل وهمية”، على حد وصفها.

وبحسب “فيسبوك”، فقد استخدم الرجل من خلال خدمته المسماة “ناكروتكا” شبكة من الروبوتات وبرامج التشغيل الآلي لتوزيع الإعجابات والتعليقات والمشاهدات والمتابعين الوهميين على “إنستغرام”ن بحسب موقع “إنغادجيت”.

وبخلاف “ناكروتكا” فقد رفع “فيسبوك” أيضا دعوى قضائية ضد “موبي بيرن”، وهو مطور يستخدم برامج ضارة بغرض جمع بيانات “فيسبوك” من المستخدمين.

وكان الباحثو الأمنيون أنذروا “فيسبوك” في وقت سابق من أن المطور “يجمع معلومات من الأجهزة وسطلب بيانات من “فيسبوك”، بما في ذلك اسم الشخص والمنطقة الزمنية وعنوان البريد الإلكتروني وجنسه”، وذلك عندما يقوم المستخدمين بتثبيت التطبيقات باستخدام برنامج “موبي بيرن”.

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يشار إلى أنه سبق لـ”فيسبوك” أن رفعت عددا من الدعاوى القضائية المماثلة ضد المطورين الذين يسيئون استخدام البيانات أو ينتهكون شروط الخدمة الخاصة بها، ففي وقت سابق من العام الحالي، رفعت الشركة دعوى قضائية ضد مطور إسباني لبيعه إعجابات مزيفة على “إنستغرام”، كما أنها رفعت دعوى قضائية ضد شركة نيوزيلندية بسبب خدمة المشاركة المزيفة على موقع الصور والفيديوهات الشهير في عام 2019.

وتعد الدعاوى القضائية التري ترفعها “فيسبوك” جزءا من تعهدها باتخاذ إجراءات أكثر عدوانية ضد المطورين المحتالين بعد شركة “كامبريدج أناليتيكا” للاستشارات السياسية.

كانت شركة الاستشارات السياسية “كامبردج أناليتيكا” حصلت بشكل غير مشروع على معلومات عن مستخدمي “فيسبوك” لإعداد تحليلات عن الناخبين الأمريكيين، استخدمت فيما بعد للمساعدة في انتخاب الرئيس دونالد ترامب في عام 2016.