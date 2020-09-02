متابعة بتجــــــــــــرد: شاركت فرقة “آرون” الفرنسية، مقطع فيديو جديد من بطولة جان كلود فان دام على الإنترنت.
ويظهر فان دام في الفيديو وهو يرقص في موقف السيارات وعلى شاطئ البحر.
وأُطلق على الكليب اسم “Ultrarêve” وأخرجته ابنة الممثل بيانكا فان دام.
ووفقًا لموقع “NME”، اتصل فان دام بالفرقة لمناقشة الفيلم الذي كان يعمل عليه وعلم أنهم يعملون على تصوير ألبوم جديد.
في وقت لاحق، دعا فان دام الموسيقيين للمشاركة في الفيديو لأغنية “Ultrarêve” التي أحبها كثيرًا، ودعا ابنته للمشاركة في هذا المشروع. وصور الفيديو من قبل نجله كريس.
كانت هذه تفاصيل خبر فان دام يرقص في فيديو كليب أخرجته ابنته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.