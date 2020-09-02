ناصر القصبي يوجه رسالة إلى محمد بن سلمان

متابعة بتجــــــــــــرد: وجه الفنان السعودي، ناصر القصبي، رسالة إلى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان. وغرد القصبي عبر حسابه على موقع “تويتر” لابن سلمان بمناسبة عيد ميلاده الـ35: “سنوات مديدة بالعطاء والرخاء والأزدهار شفناك وشفنا الحياة معك، عزك الله وعزنا الله فيك، واللهم أحفظ أميرنا محمد من كل شر وجعل عمره طويل”. و​​أطلق مواطنون سعوديون وسم “عيد ميلاد محمد بن سلمان” على موقع “تويتر”، لتقديم التهاني لولي العهد. وعبر المغردون عن امتنانهم لولي العهد، الذي “أضاف تغييرا كبيرا لتاريخ المملكة العربية السعودية”، فيما وصفه آخرون بـ”قائد التغيير”. ولد محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود في 31 أغسطس/ آب 1985 بمدينة الرياض السعودية، وهو الابن السادس للملك سلمان بن عبد العزيز، ووالدته الأميرة فهدة بنت فلاح بن سلطان آل حثلين العجمي.

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