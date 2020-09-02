بسبب صورته على البحر.. شريف منير يهدد المتنمرين

متابعة بتجــــــــــرد: تعرض الفنان المصري، شريف منير، لهجوم وتنمر من جانب بعض متابعيه، بسبب صورة شاركها له عبر حسابه على موقع “إنستغرام”، أمس الاثنين.

ولم يتنمر البعض على شريف منير بسبب صورته مع الفنانين أحمد السقا وأحمد رزق على شاطئ البحر خلال قضائهم الإجازة الصيفية، ولكن بسبب تعليقه المصاحب لها، الذي اعتبروه استفزازيا لهم بشكل كبير.

وكتب شريف منير مع الصورة ساخرا: “ها هم يا سيدي الفنانين .. يعيشون فى الفتّة .. ويصيّفوا .. ولا يشعرون بالناس ولا بأي شيء .. وتاركين الناس فى الحر والقرف .. حرام عليكم .. حسوا بالناس .. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا فنانين”.

ولم يصمت شريف منير على المتنمرين عليه، وهددهم بتقديم بلاغات ضدهم، ووصفهم بـ”الحاقدين أصحاب النفوس الشريرة”.

وقال عبر حسابه على موقع “إنستغرام”: “كل الناس التي شتمت أو مُستفزة من كلامي ولا تطيقني.. أنا مبسوط جداً منهم .. لأنهم يعطوني فرصة عظيمة لكي أنظف بها صفحتي من القاذورات والسفالة إلتي يقولوها ..”

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وتابع موضحا أنه كان في الصورة يسخر من تفسه وأنه حر في هذا، وكان المقصود من الصورة هو “فترة زبالة البشر من الحاقدين أصحاب النفوس الشريرة “.

وأضاف : “أما الناس التي شتمت بألفاظ خارجة.. فمعروف عني.. “سكرين شوت” ثم بلاغ لمكتب النائب العام وأريح دماغي.. والمباحث يحضروههم براحتهم ووقتما يأذن الله .. إياكم أن تعتقدوا أنني أغضب من تصرفاتكم .. إطلاقا ..تحياتي للمحترمين (فقط) جمهوري الحبيب المحترم”.

يشار إلى أن بنات الفنان شريف منير تعرضن في شهر يونيو/ حزيران لحملة تنمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشر صورة لهن على حسابه الرسمي عبر إنستغرام.

وأوضح منير، حينها أنه تعرض لهجوم شديد على “السوشيال ميديا”، حمل ألفاظا بذيئة، وفيما كان دائم التجاهل لمثل هذه الأمور، لكنه هذه المرة قرر اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من تجاوز في حقه وحق بناته.

وأكد منير أنه اتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه واقعة التنمر والسب والقذف، مشددا على أنه لن يسامح أحدا كما كان في السابق”.