أنغام تحسد ماكرون: رأى فيروز ولمسها

متابعة بتجــــــــــــرد: حسدت الفنانة المصرية، أنغام، الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على لقائه بالسيدة فيروز، ضمن زيارته الثانية للبنان بعد انفجار مرفأ بيروت الضخم.

وشاركت أنغام صورة من لقاء ماكرون بفيروز في منزلها، وكتبت معها: “‏يا بخته شافها عن قريب ولمسها”.

ومن المعروف عن فيروز ابتعادها عن الأضواء، وعدم تفاعلها مع الوسط الفني العربي.

وتصدر اسم فيروز محرك البحث “غوغل” وموقع “تويتر” للتغريدات، اليوم الثلاثاء، بعد تداول صور لقائها بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك لأنها تشهد على ظهور إعلامي نادر لها.

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كما تفاعل العديد من الفنانين العرب مع لقاء ماكرون بفيروز. ومنح الرئيس الفرنسي، الفنانة اللبنانية الكبيرة، وسام “جوقة الشرف” الفرنسي، وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا، بينما أهدت فيروز الرئيس الفرنسي لوحة فنیة، قيل إن تلك الهدية عبارة عن مجسم من خشب الأرز محفور عليه اسم الرئيس الفرنسي.

في وقت سابق، وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المطربة اللبنانية فيروز، بأنها “جميلة وقوية للغاية”، بعد لقاء بينهما جاء بعد وصوله إلى بيروت.

ورافق ماكرون في زيارته إلى منزل فيروز، السفیر الفرنسي في لبنان، برونو فوشیه، حيث وصلا إلى باحة المنزل لیتفاجآ بتواجد العديد من المواطنين اللبنانيين الذين تجمهروا حول المنزل، رغم محاولات الجیش اللبناني إبعادھم عن المكان.