رغم ما تردد عن ارتباطه باللبنانية ديالا مكي.. أحمد فلوكس يعود لأم ابنه

متابعة بتجـــــــــــرد: أفادت بعض المصادر أنه على الرغم من انتشار أخبار كثيرة حول ارتباط الفنان المصري أحمد فلوكس من الإعلامية اللبنانية ديالا مكي، بعد تعليقات وإعجابات متبادلة بينهما على مواقع التواصل الإجتماعي، إلّا ان الأخير في حقيقة الأمر عائد الى زوجته الأولى أم ابنه سيف.

ولم تتوقف المفاجأة عند هذا فقط، لكن المصادر أكدت أيضاً أن قرار العودة جاء وفقاً لرغبة الطرفين، إذ لم تنقطع علاقة الود بينهما حتى بعد الانفصال، خاصة في ظل وجود نجلهما.

وأوضحت المصادر أن زوجة فلوكس السابقة وابنهما انتقلا للعيش مؤخراً في مصر بعد فترة من إقامتهما في دبي، وكان فلوكس على اتصال دائم بهما حتى قررا العودة.