زينة كانت خطيبة هذا الممثل قبل قضيتها مع أحمد عز

متابعة بتجـــــــــــرد: استعاد الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي نص مقابلة أجريت مع الفنان المصري تامر عبد المنعم ونشرت على صفحات مجلة “لها” منذ أكثر من 4 سنوات. وأبدوا اهتماماً كبيراً بمضمونها وخصوصاً بما قاله عن ارتباطه بالفنانة زينة.

ومن خلال البحث في أرشيف المجلة يتبين أنه أشار حينها إلى أنه قدم الدعم لها في ما يتعلق بقضيتها مع الفنان أحمد عز وأنها كانت خطيبته إلا أنهما انفصلا فيما كانا يجريان الاستعدادات للزواج.

وأضاف أنه حافظ على علاقة صداقة معها وأن “الرجولة” دفعته إلى الوقوف إلى جانبها خلال أزمتها، مع الإشارة إلى أنه يثق بها وأنها لا تكذب عليه.

وتابع أنه طلب من عز الخضوع لفحوصات الحمض النووي وأن الأخير رفض مع التذكير بأنه لا يشعر بالندم بسبب وقوفه إلى جانب الممثلة. كذلك لفت إلى أنه لا يرفض أن يجمعهما عمل مشترك.

وأحدثت استعادة هذه المعلومات ضجة كبيرة في أوساط المتابعين وأشار الكثير من هؤلاء إلى انهم يعلمون للمرة الأولى بأمر العلاقة بين الفنان وبين زميلته.