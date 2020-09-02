نور اللبنانية "مذيعة" تدخل فى أزمات مع الجن والعفاريت فى "جمال الحريم"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل المخرجة منال الصيفى تصوير مشاهد مسلسل "جمال الحريم"، الذى تلعب بطولته كل من الفنانة نور اللبنانية ودينا فؤاد، حيث انتهت الصيفى من تصوير الأسبوع الأول من العمل، الذى كتبته سوسن عامر، وتقف على انتاجه شركة سينرجى، وصورت الصيفى عدداً من المشاهد جمعت كل من خالد سليم ونور وإسلام جمال وأخرون.
وعلم ”الخليج 365”، أن نور اللبنانية تجسد شخصية "مذيعة"، خلال أحداث المسلسل، الذى تدور أحداثه فى إطار التشويق والاثارة، حيث تتعرض البطلة وصديقتها إلى أزمات مع الجن والعفاريت، وتتوالى الأحداث .
وانطلق تصوير العمل الأسابيع الماضية، وتأليف سوسن عامر، ويشارك فى بطولته كل من الفنانة نور اللبنانية، خالد سليم، دينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، والفنانة الشابة رنا رئيس، كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث.
كما تشارك نور اللبنانية في بطولة مسلسل "عمر الناجى (حرب طروادة) الذى يقدم بطولته النجم أمير كرارة، في 8 حلقات، المقرر عرضه على منصة watch it، من تأليف وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج سينرجى.
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