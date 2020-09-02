شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين تودع فيلم "النمس والإنس" بعد يوم تصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت النجمة صابرين من تصوير أكثر من 90% فى أحداث دورها بفيلم "النمس والإنس" للمخرج شريف، ويتبقى لها يوم واحد تصوير وتودع العمل بالكامل، حيث يتبقى لأسرة الفيلم أقل من أسبوع على تصوير آخر المشاهد، وتجسد صابرين فى العمل سيدة من عشيرة الجن وتورط هنيدى فى العديد من المصائب وذلك فى إطار كوميدى.

فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقى، جنيا ماهر، عارفة عبد الرسول وعدد آخر من الفنانين، إضافة لظهور أكثر من فنان كضيف وعلى رأسهم شيكو، والعمل تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.

وكان آخر ظهور لصابرين فى السينما كضيفة شرف فى فيلم "تراب الماس" للمخرج مروان حامد والذى تم عرضه عام 2018، وشارك فى بطولته آسر ياسين ومنة شلبى وماجد الكدوانى ومحمد ممدوح وإياد نصار وشيرين رضا وبيومى فؤاد وأحمد كمال وعزت العلايلى وعادل كريم وتأليف أحمد مراد.

وقدمت صابرين فى رمضان الماضى مسلسل "ليالينا 80" الذى شارك فى بطولته غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، نهى عابدين، محمد الشقنقيري، محمد عادل، محمد علي رزق، منة عرفة، رنا رئيس، نورهان، حسني شتا، نورهان، صبرى عبد المنعم من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح. ومن إنتاج تامر مرسي.