شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رزق مهندس ديكور فى مسلسله الجديد "فى يوم وليلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر النجم أحمد رزق بشخصية مهندس ديكور خلال أحداث مسلسله "فى يوم وليلة"، وهو متزوج من الفنانة أيتن عامر ولديه طفلة منها فى عمر الـ 12 عاما، ويواصل رزق التحضيرات الخاصة بالعمل المقرر انطلاق تصويره يوم 10 سبتمبر المقبل فى الديكور الخاص بالعمل، والمسلسل من إخراج شيرين عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم.

وتعاقدت الجهة المنتجة وهى شركة سينرجى، بشكل رسمى مع أيتن عامر ومحمد جمعة ونضال الشافعى والفنان الكبير صلاح عبد الله ومحمد مهران وولاء الشريف، وآخرون من النجوم ، والمسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل، وتدور أحداثه فى 45 حلقة معتمداً على التشويق والإثارة، ومقررعرضه فى بداية الموسم الشتوى.

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ووضعت المخرجة شيرين عادل خطة لانطلاق التصوير، من أجل الانتهاء من العمل خلال شهر أكتوبر المقبل، خاصة أنها مرتبطة بمسلسل جديد مع النجم محمد إمام وتأليف محمد صلاح العزب للعرض فى شهر رمضان المقبل وترغب فى الحصول على وقت كاف للتحضير للعمل.

مسلسل "فى يوم وليلة" يسجل التعاون الثانى على التوالى بين أحمد رزق والمخرجة شيرين عادل بعدما قدما سويا مسلسل "خط الإيد" من نوعية الـ45 حلقة، والذى عرض مطلع شهر يناير الماضى وشارك فى بطولته إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى التى ظهرت كضيفة شرف.