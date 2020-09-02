فن ومشاهير

معركة بالرصاص أنهت زواجها الأخير.. هل كانت أسمهان حاملاً عندما رحلت؟

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

Advertisements

رنا صلاح الدين - رغم قصر حياة المطربة الراحلة أسمهان إلا أن حياتها كانت مليئة بالأحداث والمغامرات التي جعلت منها حديث الصحافة في ذلك الحين ومن أشهر المحطات التي شغلت الجمهور قصة زواجها من الفنان والإذاعي الشهير أحمد سالم الذي عرف بمغامراته النسائية.

9994f7e576.jpgأحمد سالم

ساءت العلاقة الزوجية بين أسمهان وأحمد سالم بسبب الغيرة ووصلت إلى حد تبادل إطلاق النار في منزلها عندما أشهر سلاحه في وجهها بعد عودتها من زيارة عن أحمد حسنين باشا وتبريرها الزيارة بالاطلاع على رأيه في أغاني فيلمها الأخير.

سالم أطلق الرصاص في الهواء ما دفعها لاستدعاء الشرطة التي تبادلت إطلاق النار مع الزوج حتى أصابته رصاصة في رئته دخل على إثرها مستشفى قصر العيني بينما وجهت له تهمة محاولة فتل أسمهان ومقاومة الضابط محمد إبراهيم.

39b607a009.jpg

عقب مصرع أسمهان في حادث سيارة غامض أجرت مجلة الاثنين حوارا مع أحمد سالم من داخل المستشفى حيث يرقد وبدا عليه الحزن الشديد نافيا أن يكون مسئولا عن مصرعها مؤكدا للمجلة أن أسمهان أحبته كما أحبها.

Advertisements

كما كشف للمجلة أن أسمهان أرسلت له رسولا يؤكد حبها رغم ما حدث بينهما مؤكدا أنها كانت حامل عندما توفيت وأن حزنه ليس فقط عليها بل على مولودهما أيضا مستطردا بأن مشروعات كثيرة كانت ستتم بينهما لولا حادث موتها الغامض.

5d174d4d7a.jpgحوار أحمد سالم مع مجلة الاثنين

بعد مصرع أسمهان بخمس سنوات توفي أحمد سالم متأثرا بأصابته عن عمر يناهز 39 عاما تاركا وراءه إرثا فنيا وإذاعيا كبير وأيضا قصص ومغامرات لازلت تتكشف أسرارها حتى الآن.

0c9c04f7f1.jpgأسمهان

738115065d.jpgأحمد سالم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر معركة بالرصاص أنهت زواجها الأخير.. هل كانت أسمهان حاملاً عندما رحلت؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا